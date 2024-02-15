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16:27, 15 февраля 2024Из жизни

Крупная рыба утащила рыбака

SunStar Cebu: на Филиппинах крупный морской окунь утащил рыбака под воду

Фото: James Wheeler / Unsplash

На Филиппинах рыба утащила рыбака, который ее поймал. Об этом сообщает филиппинское издание SunStar Cebu.

Инцидент произошел на острове Себу. Поздно вечером 45-летний Грегорий Виньян-младший и 33-летний Джеффри Фахардо занимались подводной охотой на мелководье. Солнце уже зашло, поэтому оба включили фонарики. Неожиданно фонарик Виньяна погас. Фахардо поспешил на помощь товарищу, но тот уже исчез под водой.

Как выяснилось, Виньян подстрелил крупного морского окуня. Рыба попыталась уйти и с такой силой дернула леску, что потянула его за собой. Рыбак не хотел терять улов и плыл за окунем, пока у него не кончился воздух.

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Фахардо обнаружил захлебнувшегося Виньяна на глубине 40-50 метров. Тот был без сознания, но по-прежнему не отпускал леску.

На берегу Фахардо сделал товарищу искусственное дыхание и массаж сердца, но тот так и не пришел в себя. Виньяна доставили в больницу, но врачи также не смогли ему помочь.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Перт едва не ослеп, когда рыба-стрела выпрыгнула из воды и проткнула ему нос. Когда рыба ударилась о него, «клюв» сломался и остался торчать из носа серфингиста.

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      Олег Парамонов
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