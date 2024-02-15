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07:49, 15 февраля 2024Россия

Фура с дальнобойщиками взорвалась на российской трассе

На трассе пд Ярославлем газовый баллон взорвался в фуре с дальнобойщиками

На трассе М-8 в Ярославской области взорвалась фура с дальнобойщиками. Об этом сообщает е1.ru.

По информации издания, в фуре, где спали два жителя Екатеринбурга возрасте 44 и 56 лет, взорвался газовый баллон. При взрыве пострадали два дальнобойщика— их госпитализировали в больницу Ярославля с ожогами.

«Мы встали на стоянку, оплатили ее, легли спать. У нас был газовый баллон (...). С ноября в одном месте стояли, все нормально. А тут уснули, он взорвался в час ночи. Что с ним произошло — может, утечка, может, перегрелся. У Толи руки обожжены, у меня ноги», — рассказал один из пострадавших.

Ранее врыв фуры произошел на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде, его сняли на видео. На кадрах видно, что от кузова машины осталось только его основание с колесами. Взрывная волна была такой силы, что выбила шумозащитные дорожные ограждения. По всей трассе разбросаны обломки.

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      Анастасия Шейкина
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