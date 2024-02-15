Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

Гинеколог Близнюк: первые симптомы ВИЧ-инфекции похожи на грипп

Первые симптомы ВИЧ-инфекции похожи на симптомы обычного гриппа, рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. Неочевидные признаки ВИЧ-инфицирования она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Близнюк, уникальных признаков попадания в организм именно ВИЧ нет. «Першение или боль в горле, легкий кашель, тянущие боли в суставах и мышцах. Появляется чувство озноба, лихорадка — температура может повыситься до 38-39 градусов Цельсия», — рассказала гинеколог.

Кроме того, продолжила она, ВИЧ-инфицированный человек начинает чувствовать повышенную утомляемость, у него не хватает энергии на дела, ему хочется лечь спать. Также, уточнила Близнюк, при ВИЧ увеличиваются лимфоузлы, особенно шейные, а на коже могут появиться высыпания — красная мелкая сыпь, похожая на аллергическую. Гриппоподобное состояние длится около двух недель, отметила врач, после чего болезнь переходит в бессимптомное состояние.

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