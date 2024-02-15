Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:03, 15 февраля 2024Забота о себе

Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

Гинеколог Близнюк: первые симптомы ВИЧ-инфекции похожи на грипп

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первые симптомы ВИЧ-инфекции похожи на симптомы обычного гриппа, рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. Неочевидные признаки ВИЧ-инфицирования она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Близнюк, уникальных признаков попадания в организм именно ВИЧ нет. «Першение или боль в горле, легкий кашель, тянущие боли в суставах и мышцах. Появляется чувство озноба, лихорадка — температура может повыситься до 38-39 градусов Цельсия», — рассказала гинеколог.

Кроме того, продолжила она, ВИЧ-инфицированный человек начинает чувствовать повышенную утомляемость, у него не хватает энергии на дела, ему хочется лечь спать. Также, уточнила Близнюк, при ВИЧ увеличиваются лимфоузлы, особенно шейные, а на коже могут появиться высыпания — красная мелкая сыпь, похожая на аллергическую. Гриппоподобное состояние длится около двух недель, отметила врач, после чего болезнь переходит в бессимптомное состояние.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

Ранее дерматовенеролог, косметолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной улице Елена Юцмюц объяснила рост заболеваемости сифилисом в стране. Она связала эту проблему с открытием границ и перемещением больших групп людей.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН затруднились назвать удар ВСУ по Белгороду военным преступлением

      Посольство России обвинило Лондон в потворстве нацизму из-за помощи Украине

      Историк рассказал об отношении Путина к Минским соглашениям

      Власти Белгорода задумали укрепить фасады ТЦ и магазинов

      Преступники украли и уничтожили произведения искусства на миллионы долларов

      Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

      Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?

      В России собрались отложить вступление в силу самозапрета на кредиты

      В ВСУ заявили о бессмысленности удержания Авдеевки

      Стало известно об отходе части бойцов ВСУ от Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше