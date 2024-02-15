Глава ВГА Харьковской области рассказал о срыве ротации ВСУ

Ганчев: ВС России срывают ротацию ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы России срывают попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию на купянском направлении. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«Наши парни продолжают активно работать в этом направлении. И авиация применяется, и артиллерия. То есть всяческие попытки ротации и перемещения и живой силы, и техники, конечно же, сразу пресекаются», — рассказал он.

По словам главы Харьковской ВГА, на купянском направлении ВСУ также несут большие потери. Он отметил, что украинская армия нуждается в обновлении живой силы и пополнении в технике.

Ганчев также отметил, что российские войска продолжают продвигаться в сторону Купянска, попутно нанося удары по пунктам тылового обеспечения и размещения живой силы.