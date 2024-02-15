В Харьковской области сообщили о плачевной ситуации для ВСУ

Ганчев: ВСУ несут большие потери на купянском направлении в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на купянском направлении, а российские силы продвигаются вперед. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его цитирует РИА Новости.

«Для них, конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска», — сказал он.

По словам Ганчева, ВСУ требуется обновление живой силы и пополнение техники. Однако все попытки восполнить недостачу людей и оружия пресекаются российскими военными.

13 февраля Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по позиции противника.