Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 15 февраля 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о плачевной ситуации для ВСУ

Ганчев: ВСУ несут большие потери на купянском направлении в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на купянском направлении, а российские силы продвигаются вперед. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его цитирует РИА Новости.

«Для них, конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска», — сказал он.

По словам Ганчева, ВСУ требуется обновление живой силы и пополнение техники. Однако все попытки восполнить недостачу людей и оружия пресекаются российскими военными.

13 февраля Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по позиции противника.

***
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому снизился

      Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

      США сообщили о перехвате поставок иранского оружия хуситам

      Россиянам расскажут о защите от рисков в сети

      На Москву обрушился рекордный снегопад

      У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

      Троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком

      45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

      Губерниев высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше