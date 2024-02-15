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08:51, 15 февраля 2024Среда обитания

Google будет фиксировать вредные выбросы из космоса

Google выведет в космос спутник для мониторинга утечек метана

Изображение: MethaneSAT LLC

Google выведет на околоземную орбиту спутник для мониторинга вредных выбросов. Об этом сообщается в официальном блоге американской корпорации.

Работы ведутся в сотрудничестве с экологической организацией «Фонд защиты окружающей среды» (EDF). Для фиксации утечек метана специалисты компании вместе с учеными Гарварда и Смитсоновского института разработали алгоритмы на базе Google Cloud. Искусственный интеллект позволит автоматически идентифицировать из космоса объекты нефтегазовой инфраструктуры: трубопроводы и резервуары. Технология поможет выявить, на каких узлах выбросы парникового газа происходят чаще всего.

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Запуск спутника назначен на март 2024 года. В космос его доставит ракета SpaceX Falcon 9. Система будет измерять уровень метана в крупнейших нефтегазовых регионах мира 15 раз в день. Результаты мониторинга разместят в открытом доступе.

Ранее посланник Нидерландов по климатическим вопросам признал, что королевство, будучи одной из самых «зеленых» стран мира, не сможет отказаться от газа и после 2050 года. Для того, чтобы достичь нулевых вредных выбросов, Нидерландам придется повысить эффективность захвата углерода, либо найти иные экологически чистые энергоисточники.

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      Виктория Клабукова
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