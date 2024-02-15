Россиянам рассказали о получении госуслуг через умные колонки

Шадаев: некоторые госуслуги в будущем будут доступны через умные колонки

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в будущем некоторые госуслуги будут доступны через умные колонки. О планах министерства в этой сфере он рассказал в интервью каналу «Россия 24», видео доступно на платформе «Смотрим».

Шадаев подчеркнул, что пользователи должны иметь возможность получать госуслуги в удобном для них месте и комфортным способом. «Тем, кто захочет использовать биометрическую идентификацию, голосовую, получать какие-то справки, выписки, записываться к врачу или что-то еще с помощью голосовых колонок — мы такую возможность тоже обеспечим», — раскрыл министр.

По словам главы Минцифры, получение госуслуг через умные колонки может стать доступно россиянам в течение трех лет. При этом возможность пользоваться порталом «Госуслуги» останется, указал Шадаев.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась функция покупки и продажи автомобиля через аккредитив.

Перед этим стало известно, что в 2024 году в России планируют протестировать использование приложения «Госуслуги» вместо паспорта.