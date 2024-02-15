У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

Proceedings of the Royal Society B: у обезьян обнаружили шутливое поведение

Когнитивные биологи и приматологи из Калифорнийских университетов, Университета Индианы и Института поведения животных Общества Макса Планка нашли зачатки чувства юмора у четырех видов человекообразных обезьян. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Команда проанализировала спонтанные социальные взаимодействия у обезьян, которые выглядели игривыми, слегка оскорбительными или провокационными. Во время этих взаимодействий исследователи наблюдали за действиями дразнящего, его телодвижениями, выражением лица и тем, как реагировали его «жертвы».

Исследователи обнаружили, что орангутанги, шимпанзе, бонобо и гориллы намеренно демонстрируют поведение, часто сопровождающееся игровыми особенностями. Всего было выявлено 18 различных типов «шутливого» поведения. Многие из этих видов поведения, по-видимому, использовались для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию или, по крайней мере, привлечь внимание цели. Однако в отличие от игры поддразнивание было односторонним, и другие особи редко отвечали взаимностью.

Тот факт, что игривое поддразнивание наблюдается у разных видов приматов указывает на то, что предпосылки для юмора развились у предков человека по крайней мере 13 миллионов лет назад.