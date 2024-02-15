Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:55, 15 февраля 2024Наука и техника

У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

Proceedings of the Royal Society B: у обезьян обнаружили шутливое поведение

Фото: Margaux Ansel / Unsplash

Когнитивные биологи и приматологи из Калифорнийских университетов, Университета Индианы и Института поведения животных Общества Макса Планка нашли зачатки чувства юмора у четырех видов человекообразных обезьян. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Команда проанализировала спонтанные социальные взаимодействия у обезьян, которые выглядели игривыми, слегка оскорбительными или провокационными. Во время этих взаимодействий исследователи наблюдали за действиями дразнящего, его телодвижениями, выражением лица и тем, как реагировали его «жертвы».

Исследователи обнаружили, что орангутанги, шимпанзе, бонобо и гориллы намеренно демонстрируют поведение, часто сопровождающееся игровыми особенностями. Всего было выявлено 18 различных типов «шутливого» поведения. Многие из этих видов поведения, по-видимому, использовались для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию или, по крайней мере, привлечь внимание цели. Однако в отличие от игры поддразнивание было односторонним, и другие особи редко отвечали взаимностью.

Тот факт, что игривое поддразнивание наблюдается у разных видов приматов указывает на то, что предпосылки для юмора развились у предков человека по крайней мере 13 миллионов лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Выявлен новый недостаток Tesla Cybertruck

      Пассажир показал фото еды в самолете и рассмешил пользователей сети

      Осужденная за расправу россиянка получила предложение руки и сердца

      Большунов рассказал о ждущих россиян на международных турнирах норвежцах

      Украинские перевозчики ответили польским фермерам блокадой границы

      В Европе ухудшили прогноз роста экономики

      Ричард Брэнсон и внук Оппенгеймера объединились против глобальной проблемы

      Россиянам рассказали о получении госуслуг через умные колонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше