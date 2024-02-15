Scientific Reports: в Гренландии зафиксировали замену льда растительностью

Согласно анализу исторических спутниковых записей, за последние три десятилетия растаяло около 28 тысяч квадратных километров ледникового щита и ледников Гренландии, при этом лед заменяется растениями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Общая площадь потери льда эквивалентна площади Албании и составляет около 1,6 процента от общего ледникового покрова Гренландии. На тех участках, где были лед и снег, теперь находятся голые скалы, водно-болотные угодья и участки кустарника.

В Гренландии зафиксированная среднегодовая температура воздуха в период с 2007 по 2012 год была на три градуса Цельсия выше по сравнению со средним показателем за период с 1979 по 2000 год. Повышение температуры воздуха приводит к отступлению льда, что, в свою очередь, оказывает влияние на температуру поверхности суши, выбросы парниковых газов и стабильность ландшафта.

Потеря льда сосредоточена по краям современных ледников, а также на севере и юго-западе Гренландии. Высокие уровни потери льда также наблюдались в отдельных районах на западе, северо-западе и юго-востоке. За три десятилетия площадь земли с растущей на ней растительностью увеличилась на 87 475 квадратных километров, увеличившись более чем вдвое за период исследования.

Исследователи предупреждают, что в будущем вероятны еще более экстремальные температуры.