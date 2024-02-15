Инженер «Укроборонпрома» задержан по подозрению в сотрудничестве с Россией

СБУ задержала инженера «Укроборонпрома» по подозрению в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала инженера-конструктора государственного концерна «Укроборонпром» по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

Отмечается, что СБУ предотвратила передачу украинских технологий в сфере кораблестроения российской и иранской разведкам. По горячим следам был задержан сотрудник оборонно-промышленного комплекса Украины.

В рамках следствия было установлено, что украинский госслужащий втайне копировал техническую документацию по секретным разработкам и пытался передать ее иностранной разведке «для налаживания серийного производства украинских комплектующих для военных кораблей». Мужчине предъявлено обвинение по подозрению в госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Национальной полиции Украины уволился из-за подозрений в связях с Россией. В октябре 2023 года украинский госслужащий оказался в центре скандала, после того как стало известно, что его жена так и не избавилась от российского паспорта. Самого замглавы Нацполиции Украины обвиняют в том, что он пользуется недвижимостью и автомобилем, принадлежащими семье главаря ростовской криминальной группировки.