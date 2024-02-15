Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 15 февраля 2024Мир

Иран выступил против иностранного военного присутствия в Закавказье

Раиси: иностранное военное присутствие в Закавказье станет проблемой для региона

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Военное присутствие в Закавказье третьих стран только усложнит проблемы государств региона. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, сообщает ТАСС.

Раиси прокомментировал процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и пообещал содействие в этом вопросе. Он также отметил, что Иран готов выступить гарантом безопасности в регионе. В свою очередь, Григорян поблагодарил исламскую республику за поддержку суверенитета Армении

Иранский лидер выступил против иностранного военного присутствия в регионе. «Их присутствие не только не поможет справиться с вызовами, но станет еще большей проблемой для народов и правительств региона», — заявил он.

Ранее специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении с альянсом. При этом он призвал Ереван к дальнейшему сближению, признав, что это будет трудным решением для страны.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «У противника наступило истощение». Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?

      Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

      В Европе выросло количество банкротств

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      В России кратно увеличили выпуск беспилотных «Орланов»

      Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

      Шмыгаль указал премьеру Польши на недопустимость инцидента с высыпанием зерна

      В российском регионе пропала дорога

      Страны НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

      Глава Минобороны Грузии обвинил президента страны в деструктивной политике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше