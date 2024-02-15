Иран выступил против иностранного военного присутствия в Закавказье

Раиси: иностранное военное присутствие в Закавказье станет проблемой для региона

Военное присутствие в Закавказье третьих стран только усложнит проблемы государств региона. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, сообщает ТАСС.

Раиси прокомментировал процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и пообещал содействие в этом вопросе. Он также отметил, что Иран готов выступить гарантом безопасности в регионе. В свою очередь, Григорян поблагодарил исламскую республику за поддержку суверенитета Армении

Иранский лидер выступил против иностранного военного присутствия в регионе. «Их присутствие не только не поможет справиться с вызовами, но станет еще большей проблемой для народов и правительств региона», — заявил он.

Ранее специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении с альянсом. При этом он призвал Ереван к дальнейшему сближению, признав, что это будет трудным решением для страны.