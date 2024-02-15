В России предупредили об исчезновении из магазинов ряда продуктов

«Известия»: зерновые продукты для завтраков могут исчезнуть из-за регулирования

Если зерновые продукты для завтраков, отруби и смеси для мучных изделий включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Зерно» и начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты просто исчезнут с полок российских магазинов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут «Известия».

Собеседник издания предупредил, что исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В результате рознице будет выгоднее вообще отказаться от торговли ими.

В пресс-службе Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») подтвердили, что включение в систему «Зерно» онлайн- и офлайн-торговли повлечет за собой дополнительные издержки. При этом изначальная редакция законопроекта соответствующих требований не предусматривала, его ужесточили уже в процессе применения.

Инициаторами создания ФГИС «Зерно» выступили регуляторы. Система должна была улучшить отслеживание экспорта продукции и ее передвижение между регионами, что позволило бы оценить вклад каждого из них в производство. Запустили «Зерно» в 2021 году, и пока отчеты предоставляют только производители, переработчики и экспортеры.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский напомнил, что и до запуска ФГИС власти не фиксировали в обращении фальсифицированной зерновой продукции, не сталкивались с выпадением поставок, поэтому неясно, что улучшит контроль.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов указал, что доля готовой продукции из зерна составляет в обороте менее 1,5 процента. Поэтому компаниям будет проще отказаться от нее, чем увеличивать расходы на отчетность. По оценке ассоциации, за три годы расходы на внедрение ФГИС «Зерно» составят 12 миллиардов рублей. В Минсельхозе, впрочем, считают, что такие подсчеты преувеличены.

Как отмечается в материале, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев направил на отзыв в правительство законопроект, исключающий из ФГИС «Зерно» продукцию в потребительской упаковке, розничную и оптовую торговлю. В пояснительной записке он повторил тезисы, которые высказывают представители отрасли.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам января инфляция, вопреки прогнозам, ускорилась с 0,73 процента в декабре до 0,86 процента. Аналитики ожидали инфляцию в 0,7 процента.