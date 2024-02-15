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06:26, 15 февраля 2024Мир

Северная Корея провела испытание противокорабельной ракеты

КНДР провела испытание противокорабельной ракеты под руководством Ким Чен Ына

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея провела испытание противокорабельной ракеты ракеты нового типа «Падасури-6» под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания состоялись в среду, 14 февраля. Уточняется, что ракета находилась в воздухе 23 минут, она поразила «условные цели» в Японском море. Лидер КНДР «выразил большое удовлетворение» результатами запуска. По его словам, укрепление боевых возможностей ВМС армии страны позволит пресекать провокации «вражеских сил».

Ранее сообщалось, что КНДР в пятый раз выпустила крылатые ракеты у восточного побережья.

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      Марина Совина
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