КНДР провела испытание противокорабельной ракеты под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея провела испытание противокорабельной ракеты ракеты нового типа «Падасури-6» под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания состоялись в среду, 14 февраля. Уточняется, что ракета находилась в воздухе 23 минут, она поразила «условные цели» в Японском море. Лидер КНДР «выразил большое удовлетворение» результатами запуска. По его словам, укрепление боевых возможностей ВМС армии страны позволит пресекать провокации «вражеских сил».

Ранее сообщалось, что КНДР в пятый раз выпустила крылатые ракеты у восточного побережья.