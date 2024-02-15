Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:27, 15 февраля 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась в шубе российского бренда

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в шубе российского бренда Nereja

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимком в одежде российского бренда Nereja. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Знаменитость снялась в шубе из меха лисы, которую дизайнеры марки изготовили из винтажных меховых изделий. Стоимость предмета верхней одежды не уточняется. При этом стилистка предпринимательницы Макензи Грандкуист воссоздала образ, в котором модель Nereja позировала в лукбуке ретейлера.

Ранее бывший «ангел» Victoria's Secret также вышла в свет с сумкой российского бренда 12Storeez. Шведская топ-модель Эльза Хоск предстала в узких штанах из блестящего материала, кремовой водолазке и светлом объемном жакете. Помимо этого, бывший «ангел» Victoria's Secret надела белые туфли на невысоком каблуке.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Россиянин расправился с бывшей женой и сам заявил о ее пропаже

      Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

      Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      Раскрыты новые подробности романа Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

      Агроном посоветовал способ спасти огород после ледяного дождя

      Устроивших перестрелку в российском городе мигрантов задержали

      Перспективы мирового спроса на нефть оценили

      Крупная рыба утащила рыбака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше