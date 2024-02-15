Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в шубе российского бренда Nereja

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимком в одежде российского бренда Nereja. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в шубе из меха лисы, которую дизайнеры марки изготовили из винтажных меховых изделий. Стоимость предмета верхней одежды не уточняется. При этом стилистка предпринимательницы Макензи Грандкуист воссоздала образ, в котором модель Nereja позировала в лукбуке ретейлера.

Ранее бывший «ангел» Victoria's Secret также вышла в свет с сумкой российского бренда 12Storeez. Шведская топ-модель Эльза Хоск предстала в узких штанах из блестящего материала, кремовой водолазке и светлом объемном жакете. Помимо этого, бывший «ангел» Victoria's Secret надела белые туфли на невысоком каблуке.