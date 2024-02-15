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10:45, 15 февраля 2024Среда обитания

Кандидат в президенты призвал ограничить тарифы ЖКХ

Кандидат в президенты Харитонов призвал ограничить тарифы ЖКХ 10 % дохода семьи

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Кандидат в президенты Николай Харитонов выступил за ограничение тарифов ЖКХ. Об этом выдвиженец от партии КПРФ заявил в своем Telegram-канале по итогам встречи с избирателями в Екатеринбурге.

Оплата «коммуналки» стала непосильным бременем для россиян, посетовал политик. Сегодня население тратит на коммунальные услуги до четверти своих доходов. «Люди вынуждены выбирать — заплатить за квартиру или купить еду! Это безобразие надо прекращать!» — возмутился Харитонов. Участник предвыборной гонки призвал на законодательном уровне ограничить рост тарифов 10 процентами совокупного дохода семьи.

В ходе прямой линии Владимир Путин ранее заявлял, что тарифы на «коммуналку» должны расти «своевременно и мягко», а доходы россиян относительно них должны увеличиваться опережающими темпами. В ответ на вопрос пенсионера из Новосибирска о подорожании услуг ЖКХ президент напомнил, что тарифы не повышались с июля 2022 года.

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      Виктория Клабукова
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