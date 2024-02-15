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09:42, 15 февраля 2024Из жизни

Четырехлетний мальчик чуть не угнал машину матери

WXIX-TV: четырехлетний ребенок в США чуть не угнал машину матери

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

В США четырехлетний сын сумел завести машину матери и чуть не угнал ее. Об этом сообщает WXIX-TV.

Инцидент произошел в городе Цинциннати, штат Огайо. Около десяти часов вечера 11 февраля полицию вызвали проверить странную активность около одного из домов. На месте правоохранители обнаружили легковой автомобиль, внутри которого находились двое малолетних детей. Четырехлетний мальчик находился за рулем машины, а двухлетний на одном из сидений. Двигатель был включен, ребенок перемещал автомобиль взад-вперед по парковочному месту.

При этом матери детей нигде не было видно. Полицейские сумели заглушить двигатель машины и вытащить из нее детей. Вскоре выяснилось, что родительницей юных «угонщиков» является 23-летняя Тереза Смит, которая оставила их без присмотра. Женщину арестовали и отправили в тюрьму.

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В данный момент она находится под стражей по обвинению в создании опасности для жизни и здоровья детей. Ей назначили залог в 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала восьмилетнего мальчика, который отобрал автомобиль у владельца. При этом ребенок был вооружен пистолетом.

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      Никита Савин
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