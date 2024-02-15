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09:07, 15 февраля 2024Среда обитания

Клава Кока с бойфрендом поселились во Франции

Клава Кока с бойфрендом Повереным сняли квартиру в Париже за €200 в сутки

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Клава Кока и ее бойфренд Александр Поверин сняли квартиру во Франции ко Дню всех влюбленных. Пара сняла квартиру в Париже, сообщает The Voice.

Жилье располагается в центре города и обходится Коке и Поверину в 200 евро в сутки (почти 20 тысяч рублей). В соцсетях Клава показала кадры квартиры, на которых можно увидеть гостиную с выходом на балкон, примыкающую к ней небольшую кухню и спальню, в которой помещается только двуспальная кровать. Интерьер оформлен в светлых тонах с преобладанием белых и бежевых оттенков.

Кока отметила, что для ее возлюбленного поездка стала первым путешествием в Европу. Сама певица была в Париже раньше, но только по работе и без пары.

Ранее Клава Кока раскритиковала Нью-Йорк. По ее словам, на улицах мегаполиса слишком много крыс и мусора.

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      Александра Качан
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