Курс доллар поднялся выше 92 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей, евро подошел к 99 рублям

В ходе торгов на Московской бирже рубль продолжил снижение последних дней. Курс доллара поднялся выше 92 рублей, а евро подошел к 99 рублям, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар доходил до 92,25 рубля, а евро — до 98,94 рубля. В последний раз на таком уровне американская валюта стабильно торговалась в конце декабря.

Выше 92 рублей доллар поднимался 4 января, 16 января и 9 февраля, однако, по оценкам аналитиков, такие единичные операции были связаны с ошибками трейдеров, потому что скачок продолжался меньше минуты.

Ранее Центробанк сообщил, что в январе крупнейшие российские экспортеры продали на 12,9 процента меньше валюты, чем в декабре. Сокращение связано с падением нефтегазовых доходов, таким образом предложение валюты на бирже уменьшается.