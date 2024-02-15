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14:25, 15 февраля 2024Экономика

Курс доллар поднялся выше 92 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей, евро подошел к 99 рублям

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов на Московской бирже рубль продолжил снижение последних дней. Курс доллара поднялся выше 92 рублей, а евро подошел к 99 рублям, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар доходил до 92,25 рубля, а евро — до 98,94 рубля. В последний раз на таком уровне американская валюта стабильно торговалась в конце декабря.

Выше 92 рублей доллар поднимался 4 января, 16 января и 9 февраля, однако, по оценкам аналитиков, такие единичные операции были связаны с ошибками трейдеров, потому что скачок продолжался меньше минуты.

Курс доллара от TradingView

Ранее Центробанк сообщил, что в январе крупнейшие российские экспортеры продали на 12,9 процента меньше валюты, чем в декабре. Сокращение связано с падением нефтегазовых доходов, таким образом предложение валюты на бирже уменьшается.

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      Платон Щукин
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