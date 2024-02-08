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19:45, 8 февраля 2024Экономика

Российские экспортеры стали продавать меньше валюты

Крупнейшие российские экспортеры в январе сократили продажи валюты на 12,9 %
СюжетКурс доллара:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года стали продавать меньше валюты. Показатель сократился на 12,9 процента по сравнению с данными за декабрь, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

В прошлом месяце объем продаж составлял 14,8 миллиарда долларов, теперь же он уменьшился до 12,9 миллиарда. Регулятор связывает такую динамику в том числе с падением цен на нефть, проводившейся компаниями в конце года конвертацией ранее накопленной валюты, а также ростом валютного кредитования.

При этом курс рубля оставался в начале года стабильным, укрепившись относительно доллара на 0,4 процента. Поддержку нацвалюте в январе оказало снижение покупок валюты со стороны населения, указали в ЦБ. После предновогоднего повышения спроса россияне купили валюты на 42,4 процента меньше (108,6 миллиарда рублей).

Также в материалах отмечается, что главной валютой при оплате за поставленную за рубеж российскую продукцию стал китайский юань с долей 35,8 процента. Почти столько же в расчетах за экспорт пришлось на рубль (35,7 процента).

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      Дмитрий Воронин
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