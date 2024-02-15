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17:41, 15 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко обратился к Эрдогану

Президент Белоруссии Лукашенко захотел обсудить с Эрдоганом сотрудничество
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану через посла Турции в Минске Джема Ышика после церемонии вручения верительных грамот. Видео опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Передайте [Эрдогану] самые добрые пожелания. Надеюсь, что мы в ближайшее время переговорим по многим вопросам наших отношений», — сказал Лукашенко и отметил, что Турции и Белоруссии надо двигаться вперед.

По его словам, турецкая сторона является давним стратегическим партнером Минска. Он подчеркнул, что государства объединены приоритетом национальных интересов, обеспечением безопасности и значимостью традиционной семьи. Белоруссия ждет от Турции встречных предложений и инициатив, добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Африка стала одним из главных ориентиров во внешней политике республики. Как он утверждал, Минск ведет активную работу по экономическому освоению африканского континента и расширяет дипломатическое присутствие.

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      Кристина Есикова
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