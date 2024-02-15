Лукашенко объявил Африку одним из главных ориентиров страны

Лукашенко: Африка стала одним из главных ориентиров внешней политики Белоруссии

Президент Белоруссии объявил, что Африка стала одним из главных ориентиров во внешней политике республики. Заявление главы государства передает ТАСС.

«Имея определенный опыт результативной работы в данном регионе нашей планеты, готовы применить его и по отношению к Гвинейской Республике», — сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск ведет активную работу по экономическому освоению африканского континента и расширяет дипломатическое присутствие. Он назвал главным двигателем процесса проекты в торгово-экономической сфере.

Он также предложил Непалу развивать проекты по модернизации аграрно-промышленного и энергетического секторов. «Готовы делиться знаниями и опытом в научно-технической сфере, обучать ваших студентов по востребованным специальностям», — заключил президент.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Се Сяоюном сообщил, что Пекин оказывает поддержку республике на пути в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС.