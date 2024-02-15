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14:12, 15 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко объявил Африку одним из главных ориентиров страны

Лукашенко: Африка стала одним из главных ориентиров внешней политики Белоруссии

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии объявил, что Африка стала одним из главных ориентиров во внешней политике республики. Заявление главы государства передает ТАСС.

«Имея определенный опыт результативной работы в данном регионе нашей планеты, готовы применить его и по отношению к Гвинейской Республике», — сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск ведет активную работу по экономическому освоению африканского континента и расширяет дипломатическое присутствие. Он назвал главным двигателем процесса проекты в торгово-экономической сфере.

Он также предложил Непалу развивать проекты по модернизации аграрно-промышленного и энергетического секторов. «Готовы делиться знаниями и опытом в научно-технической сфере, обучать ваших студентов по востребованным специальностям», — заключил президент.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Се Сяоюном сообщил, что Пекин оказывает поддержку республике на пути в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

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