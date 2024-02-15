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18:22, 15 февраля 2024Экономика

Ковидные центры «Русала» преобразуют в многопрофильные медицинские центры

Савельев: в 2023 году в сети клиник «Русала» приняли 28,5 тысячи пациентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Построенные «Русалом» в регионах СФО семь ковидных больниц в период пандемии преобразуются в многопрофильные лечебно-диагностические центры для населения. Об этом генеральный директор ООО «Русал Медицинский центр» Валерий Савельев рассказал вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая в рамках рабочего визита в Красноярск посетила объекты медицинской инфраструктуры «Русала».

Вице-премьер осмотрела красноярский медицинский центр, расположенный на промплощадке Красноярского алюминиевого завода и оснащенный всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи как работникам завода, так и местным жителям по полису обязательного медицинского страхования.

В ходе осмотра больницы генеральный директор ООО «Русал Медицинский центр» Валерий Савельев рассказал, что компания строит не только поликлиники для своих сотрудников, но и инвестирует в развитие общедоступной медицинской инфраструктуры, в том числе в небольших городах Сибири.

В частности, отметил он, в 2020 году в период пандемии коронавируса за шесть месяцев компания построила семь медицинских центров помощи и спасения в регионах СФО и Урала. Клиники, по словам Валерия Савельева, вмещают в себя все необходимое для лечения самых тяжелых пациентов: приемно-диагностические отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии. После пандемии центры продолжают бесплатно оказывать помощь местным жителям.

«Уже сегодня все медцентры являются ключевыми учреждениями региональной системы здравоохранения, где доступен полный спектр диагностики и многопрофильной медицинской помощи. Только в 2023 году сеть клиник компании приняли 28,5 тысячи пациентов. Мы выстраиваем их работу так, чтобы они стали многопрофильными лечебно-диагностическими центрами, услуги которых доступны большинству населения сибирских регионов. Для этого у нас есть все возможности», — рассказал Валерий Савельев.

Он также сообщил о программе по привлечению на постоянную и временную работу узкопрофильных врачей по тем специализациям, которые наиболее востребованы у населения и по которым наблюдается дефицит. «Для обеспечения кадрами наших медцентров, мы оплачиваем обучение специалистов в клинической ординатуре, после завершения которой они приходят к нам на работу», — отметил он.

Медцентр КрАЗа был построен на месте старой заводской поликлиники завода. Сегодня это современный многопрофильный лечебно-династический центр, услуги которого доступны не только сотрудникам «Русала», но и жителям Красноярска по полису ОМС — это более 10 тысяч человек. Клиника рассчитана на прием более 250 пациентов в сутки и оборудована современным высокоточным диагностическим оборудованием. В штате работают более 80 медицинских специалистов.

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      Татьяна Романова
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