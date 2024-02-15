ИИ поможет найти источники метана на Земле

Engadget: Google и EDF будут искать утечки метана с помощью спутника и ИИ

Американская корпорация Google вместе с Фондом защиты окружающей среды (EDF) объявила о новом способе поиска утечек метана на Земле. Об этом сообщает издание Engadget.

Ранее специалисты компаний разработали спутник и запустили его в космос на ракете Falcon 9. Он будет совершать 15 оборотов в сутки вокруг Земли на высоте более 560 километров и измерять уровень метана в крупнейших нефтегазодобывающих регионах. Кроме того, система позволит найти и мелкие источники метана на планете.

Анализировать данные спутника будет специально разработанный алгоритм. Искусственный интеллект (ИИ) будет фиксировать новую информацию и сопоставлять с уже имеющейся, чтобы контролировать уровень выброса газа. Примерно такая же технология помогает сервису Google Maps обнаруживать на фотографиях дороги, троутары, дорожные знаки и прочие объекты. В Google отметили, что собранная информация позволит энергетическим компаниям эффективно находить и останавливать утечки метана.

Все данные будут находиться в свободном доступе на сайте проекта. Журналисты Engadget сослались на исследование Международного энергетического агентства, согласно которому с выбросами метана связано примерно 30 процентов случаев повышения глобальной температуры со времен промышленной революции.

В середине февраля ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) запретило указывать в качества автора изобретений искусственный интеллект (ИИ). При этом в организации заметили, что изобретатели могут использовать новые технологии в своей работе.