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20:39, 15 февраля 2024Наука и техника

Российский военный высказался о поставке ВСУ миллиона дронов НАТО

Полковник Кошкин: Россия способна противостоять миллиону дронов ВСУ от НАТО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия способна противостоять миллиону дронов, которые НАТО планирует поставить Украине, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. О военной помощи Запада Киеву он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«90-е годы сыграли свою каверзу, в том числе и в Вооруженных силах были некие провалы, в том числе в производстве, подготовке и развитии беспилотной авиации. Сейчас мы все эти шероховатости поправили, создали мощнейшую базу и на сегодняшний день обеспечиваем войска беспилотниками ровно настолько, насколько это необходимо», — сказал военный эксперт.

Мы создаем все необходимые ресурсы, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их массового налета беспилотной авиации, а именно кибервойска, войска противовоздушной обороны (ПВО) и противодронное оружие в виде радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и всевозможных приспособлений, которые лишают беспилотник сигнала от оператора для решения боевых задач

Андрей Кошкинвоенный эксперт

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что группа стран военного блока планирует поставить Украине миллион беспилотников. Какие именно государства в этом участвуют и в какие сроки планируется передать Киеву такое количество дронов, он не уточнил. Столтенберг добавил, что членам альянса нужно перейти к более высоким темпам производства боеприпасов.

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