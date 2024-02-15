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15:52, 15 февраля 2024Культура

Моргенштерн сообщил о воссоединении с экс-возлюбленной с Украины

Моргенштерн сообщил о воссоединении с блогершей с Украины Василенко

Фото: @morgen_shtern

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщил о том, что воссоединился с украинской блогершей и моделью Onlyfans, переехавшей в Россию, Лизой Василенко. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал серию фотографий с возлюбленной и Таиланда, а также написал: «Спасибо, что превращаешь мою жизнь в кино».

После развода с блогершей Диларой Зинатуллиной в 2022 году рэпер вступил в отношения с Василенко. О расставании модели и исполнителя стало известно в ноябре прошлого года. Моргенштерн объяснял разрыв тем, что не был готов к серьезным отношениям.

Ранее певица Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с актером Беном Аффлеком спустя 20 лет после разрыва.

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      Анастасия Астахова
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