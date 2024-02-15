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12:24, 15 февраля 2024Бывший СССР

На Украине призвали выяснить судьбу пленных бойцов ВСУ с самолета Ил-76

Тимошенко призвала выяснить судьбу пленных бойцов ВСУ с упавшего самолета Ил-76

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала власти Украины выяснить судьбу пленных бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ), находившихся на борту упавшего 24 января в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом она заявила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик сообщила, что по просьбе родителей украинских военнопленных инициировала закрытую встречу депутатов Верховной Рады с омбудсменом Дмитрием Лубинцом относительно судьбы бойцов ВСУ, которые не были обменены в день крушения Ил-76.

При этом Тимошенко подчеркнула, что украинский парламент должен приложить все усилия для выяснения информации об этих военнослужащих.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что власти Украины регулярно подают к России обращения с просьбой вернуть тела военнопленных ВСУ, летевших на обмен на самолете Ил-76.

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      Алевтина Запольская
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