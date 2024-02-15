На Западе сравнили ситуацию в Авдеевке с обороной Артемовска

FT: действия ВСУ по укреплению Авдеевки напоминают оборону Артемовска

Планы Киева по укреплению обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке напоминают оборону Артемовска (дореволюционное название, принятое в республике, — Бахмут). Ситуацию на двух участках передовой сравнила британская газета Financial Times (FT).

«Действия по укреплению Авдеевки вызывают параллели с упорной, но в конечном итоге безуспешной обороной Украины в прошлом году Бахмута, города в 50 километрах к северу», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что Украине будет труднее удерживать город из-за нехватки боеприпасов, поставленных Западом. FT также утверждает, что ВСУ потеряли множество опытных бойцов и в результате защита Авдеевки может оказаться крайне дорогостоящей, в то время как Киев нуждается в пополнении армии посредством массовой мобилизации.

Вместо отступления из Авдеевки, главком ВСУ Александр Сырский принял решение оборонять город и направил туда подкрепление. В частности, на этот участок передовой перебросили одну из наиболее боеспособных 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Как отмечает FT со ссылкой на генерал-майора австралийской армии в отставке и военного стратега Мика Райана, президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Авдеевку, даже если это может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся военнослужащих. По его словам, Украине будет трудно не отдать город и сохранить боевые силы.