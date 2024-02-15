Названа дата появления в России нового электрокара из Китая

Продажи в России нового электрокроссовера Omoda E5 начнутся в апреле 2024 года

Китайский производитель автомобилей Omoda начнет продажи в России электрокроссовера E5 в апреле 2024 года. Дату появления в России нового электрокара назвал Autonews.

Новинка суббренда Chery представляет собой версию модели C5 с силовой установкой и отличается от предшественника новой решеткой радиатора и передним бампером. Ее технические характеристики производитель пока не разглашает. По неподтвержденным данным, автомобиль получит один электромотор мощностью 204 лошадиных силы. На одном заряде машина сможет проехать порядка 550 километров.

Цены на электрический кроссовер также не раскрывают. Бензиновый автомобиль С5 в России продается по цене от 2,67 миллиона рублей.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр призвал вразумить бренды из КНР, чтобы они не переполнили отечественный рынок ненужными машинами. По словам эксперта, китайские поставщики перенасытили рынок и сейчас возник профицит автомобилей, однако цены на них не падают из-за курса рубля, утильсбора и прочих факторов. Россияне не торопятся покупать машины в таких объемах.