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14:10, 15 февраля 2024Экономика

Названа дата появления в России нового электрокара из Китая

Продажи в России нового электрокроссовера Omoda E5 начнутся в апреле 2024 года

Фото: Xu Qin / Globallookpress.com

Китайский производитель автомобилей Omoda начнет продажи в России электрокроссовера E5 в апреле 2024 года. Дату появления в России нового электрокара назвал Autonews.

Новинка суббренда Chery представляет собой версию модели C5 с силовой установкой и отличается от предшественника новой решеткой радиатора и передним бампером. Ее технические характеристики производитель пока не разглашает. По неподтвержденным данным, автомобиль получит один электромотор мощностью 204 лошадиных силы. На одном заряде машина сможет проехать порядка 550 километров.

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Цены на электрический кроссовер также не раскрывают. Бензиновый автомобиль С5 в России продается по цене от 2,67 миллиона рублей.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр призвал вразумить бренды из КНР, чтобы они не переполнили отечественный рынок ненужными машинами. По словам эксперта, китайские поставщики перенасытили рынок и сейчас возник профицит автомобилей, однако цены на них не падают из-за курса рубля, утильсбора и прочих факторов. Россияне не торопятся покупать машины в таких объемах.

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      Вячеслав Агапов
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