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15:38, 14 февраля 2024Экономика

В России призвали вразумить китайских поставщиков машин

НАС: бренды из КНР рискуют переполнить российский рынок ненужными автомобилями

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайские производители рискуют переполнить российский рынок ненужными автомобилями. Вразумить бренды из КНР призвал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр, его цитирует НСН.

По словам эксперта, китайские поставщики насытили рынок и сейчас возник профицит машин. Однако Китай не захотел останавливаться на достигнутом и решил повысить планы по выходу на российский рынок.

«Если российские дилеры их не остановят и не вразумят, они создадут еще больший профицит. Но это, к сожалению, кардинально не повлияет на снижение стоимости, потому что она обусловлена курсом рубля, утилизационным сбором и так далее. Если будет конкурентное такое состязание, в разы цена не упадет. И это не увеличит спрос на 20-30 процентов», — добавил Хайцеэр.

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Несмотря на то что китайских машин на рынке достаточно, запчастей для них не хватает. Процесс импорта комплектующих еще не получилось наладить. По словам представителя НАС, с ввозом деталей для брендов, ушедших из страны, ситуация обстоит лучше, чем с китайскими моделями.

«Какие-то автомобили простаивают, система доставки запчастей еще не налажена. На это уйдет еще приличное количество времени. Идеальной картины не получилось. У ушедших компаний все было налажено лучше, опыт большой у них, с "китайцами" все сложнее», — объяснил он.

Ранее эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что кризис, связанный с нехваткой легковых автомобилей, удалось преодолеть за счет параллельного импорта и наращивания ввоза китайских машин. Наладить обеспечение российского рынка помогло и выстраивание альтернативных логистических цепочек отечественными импортерами после ухода из страны ряда западных и азиатских брендов. В свою очередь, активный приход китайских производителей в итоге привел к здоровой конкуренции, пояснили эксперты.

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      Вячеслав Агапов
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