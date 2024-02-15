Vogue: сапоги с люверсами стали модной заменой классическим женским сапогам

Названа модная замена классическим женским сапогам в 2024 году. Материал приводит французская версия журнала Vogue.

По словам фэшн-редакторов, сейчас оказались актуальными предметы гардероба с люверсами. Данные изделия представили в своих весенне-летних коллекциях такие бренды, как Moschino, Prada или Jil Sander.

В то же время популярными стали сапоги, украшенные указанной фурнитурой, которые вышли за рамки принадлежности рок-эстетике. Так, подобную обувь продемонстрировала в том числе парижская марка All-In. Кроме того, ее включили в гардероб знаменитости, среди которых барбадосская певица Рианна. Звезда сочетала ее с черным кожаным плащом длины макси, топом с глубоким декольте и бейсболкой.

Ранее фэшн-редакторы также назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь идет о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте.