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12:34, 15 февраля 2024Забота о себе

Названа полезная альтернатива конфетам в сладком подарке

Терапевт Утюмова: фрукты и ягоды — лучшая альтернатива привычным сладостям

Фото: Unsplash

Десерт с высоким содержанием сахара лучше заменить низкокалорийной альтернативой, считает врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Полезную альтернативу конфетам в сладком подарке она назвала для «Ленты.ру».

Тем, кто хочет подарить что-то сладкое, она посоветовала заменить привычные десерты фруктами, ягодами, темным шоколадом, зефиром, мармеладом, пастилой, медом, халвой, сухофруктами или орехами.

По словам Утюмоваой, мед обладает антиоксидантными свойствами, имеет противовоспалительное, противомикробное действие, а также содержит большое количество витаминов группы В. «При выборе меда стоит отдавать предпочтение продукту в сотах: его калорийность меньше, он содержит больше полезных аминокислот, витаминов и минеральных веществ. Однако, например, при сахарном диабете мед в качестве подарка не подойдет», — предупредила она.

Утюмова добавила, что полезное варенье в подарок можно приготовить самостоятельно с минимальным добавлением сахара. Она объяснила, что сокращение количества быстрых углеводов способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма, снижает риск развития сахарного диабета, помогает нормализовать вес и повышает уровень энергии.

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      Александра Лисица
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