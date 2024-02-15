Названа возможная причина пожара во дворе «Известий» в центре Москвы

РИА Новости: сварочные работы могли стать причиной пожара во дворе «Известий»

Сварочные работы при реконструкции здания «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать причиной крупного пожара, распространившегося на 1500 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб города.

По предварительным данным, в здании велись строительно-сварочные работы, что и могло послужить началу пожара.

Ранее МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В свою очередь источник издания Shot уверял, что во время возгорания один мужчина получил ожог руки.

Огонь обрушил внутри здания металлический купол, он также перекинулся на несколько строений во дворе дома. По предварительной информации, в горящих помещениях могли находиться около 70 газовых баллонов.