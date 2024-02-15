Неизвестный угрожал россиянке пистолетом в междугороднем автобусе

Неизвестный угрожал подростку пистолетом в автобусе рейса Азов — Ростов

В Ростовской области полиция начала проверку по фактам угроз предметом, похожим на пистолет, и причинения вреда здоровью одной из пассажирок междугороднего автобуса, следовавшего рейсом Азов — Ростов. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 13 февраля мужчина, угрожая оружием, потребовал деньги у 14-лeтнeй, а потом пpοcтpeлил ногу сидeвшей рядом с подростком жeнщине, которая дала ему тысячу рублей и потребовала уйти. При этом сообщений в полицию, а также информации из больниц не поступало. Пока об инциденте в российском регионе написали только в социальных сетях.

Ранее в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг.