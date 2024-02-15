Сообщения об умышленных ударах ВС РФ по памятникам культуры опровергли

Агентство AP 13 февраля со ссылкой на ЮНЕСКО опубликовало новость о потерях Украины из-за отсутствия туризма, а также о поврежденных памятниках культуры. В заметке имеются обвинения в адрес Вооруженных сил России (ВС РФ), которые касаются умышленных ударов по памятникам культуры, в частности повреждения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе летом 2023 года. В России не раз опровергали сообщения с подобными обвинениями.

Минобороны России в июле сразу опровергло сообщения о поражении собора ударом Российской армии. «С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все цели удара в тот день использовались для подготовки терактов против России и находились на безопасном расстоянии от храма.

В Кремле не раз заявляли, что гражданские объекты не становятся целями ударов российских военных. «Российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», — отмечал пресс-секретарь президента России Кремля Дмитрий Песков.

В России новость с информацией от ЮНЕСКО не вызвала интерес у СМИ. При этом новость широко разошлась по украинским изданиям. В соцсетях информацию ЮНЕСКО распространилась в контексте оценки ущерба, а также в виде опровержения информации об умышленных ударах ВС РФ по объектам культуры.

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