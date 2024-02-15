Обнаружено новое негативное последствие диабета

PNAS Nexus: диабет делает межпозвонковые диски более жесткими

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и других вузов США обнаружили новые негативные последствия диабета II типа для позвоночника. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Специалисты сравнили межпозвонковые диски здоровых крыс с дисками крыс с диабетом II типа. У здоровых животных коллагеновые фибриллы вращаются и растягиваются при сжатии дисков, позволяя им эффективно рассеивать энергию. У крыс с диабетом коллагеновые фибриллы оказались более жесткими с более высокой концентрацией поперечных связей из-за гипергликемии.

Боль в пояснице является основной причиной инвалидности, часто связанной с дегенерацией межпозвоночных дисков. Люди с диабетом II типа сталкиваются с более высоким риском болей в пояснице и проблем, связанных с дисками. Однако точные механизмы дегенерации дисков оставались неясными.

Результаты исследования дают новое понимание потенциальных механизмов, лежащих в основе повреждения тканей диска, связанного с диабетом, и могут помочь в разработке профилактических и терапевтических стратегий для борьбы с этим изнурительным состоянием.