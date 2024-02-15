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15:10, 15 февраля 2024Среда обитания

Ричард Брэнсон и внук Оппенгеймера объединились против глобальной проблемы

Ричард Брэнсон и внук Оппенгеймера призвали бороться с ИИ и эко-кризисом
Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон. Фото: Erik Nielsen / Globallookpress.com

Основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон и внук создателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера объединились против экологического кризиса и бесконтрольного развития искусственного интеллекта (ИИ). Усилить борьбу с глобальными вызовами они призвали в письменном обращении, передает телеканал CNBC.

Письмо опубликовало международное движение The Elders («Старейшины»). Члены организации призывают мировых лидеров выработать долгосрочную стратегию для решения этих проблем, подходя к этому с точки зрения науки и рациональности. Среди мер, которые помогут остановить нарастающую угрозу, активисты называют финансирование «зеленого перехода», создание соглашения по борьбе с пандемиями. Кроме того, авторы обращения предлагают возобновить переговоры по ядерному оружию и сформировать органы глобального управления ИИ.

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Подписантами открытого письма организации выступили десятки видных бизнесменов и политиков, в том числе бывший генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун и популярный физик и космолог Макс Тегмарк. Последний в интервью телеканалу уточнил, что ИИ сам по себе не является злом, но, попав не в те руки, может привести к ужасным последствиям.

The Elders занимается миротворческой деятельностью и борьбой с глобальными проблемами, такими как потепление климата, СПИД, бедность и нарушения прав человека. У истоков организации, в которую входят авторитетные политические фигуры, стояли миллиардер Ричард Брэнсон, музыкант Питер Гэбриэл и бывший южноафриканский президент Нельсон Мандела.

Ранее предприниматель Илон Маск предупредил, что искусственный интеллект может представлять опасность для человечества. Основатель Tesla и SpaceX сравнил ИИ с волшебным джином из сказок, который моментально исполняет все желания человека. «Обычно такие сказки заканчиваются плохо», — констатировал Маск.

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      Виктория Клабукова
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