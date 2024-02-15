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11:53, 15 февраля 2024Россия

Отец получившего 27 уколов циркулем от учительницы школьника рассказал о сыне

Отец школьника, уколотого учительницей 27 раз циркулем: сын не держит обиды
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Свердловской области отец мальчика, получившего 27 уколов циркулем от учительницы, рассказал о том, как его сын отнесся к случившемуся. Об этом мужчина рассказал изданию Ura.ru.

О происшествии стало известно 14 февраля. Позже педагог попыталась объясниться, заявив, что «дала волю эмоциям».

По словам отца мальчика, сначала он не поверил словам ребенка. Он отнесся к словам сына серьезно, после того как позвонил однокласснице, которая подтвердила изложенную мальчиком версию событий. В беседе с полицейскими школьник описал испытанную им боль как терпимую. «Он молодец, не держит обиды и зла», — заключил отец ребенка.

Ранее в Петербурге учительница начальных классов напилась, выдумала себе вторую личность и атаковала звонками телефон доверия детской психологической помощи. Сотрудникам она представилась 15-летней школьницей и заявила, что не видит смысла в жизни. Женщину задержали.

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      Алан Босиков
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