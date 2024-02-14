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12:03, 14 февраля 2024Россия

В России учительница напилась, выдумала вторую личность и оказалась в полиции

В Петербурге учительница напилась, выдумала вторую личность и была задержана

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге учительница начальных классов напилась, выдумала себе вторую личность и атаковала звонками телефон доверия детской психологической помощи. Как сообщает Baza в Telegram-канале, 24-летняя россиянка после шутки оказалась в полиции.

По информации издания, дозвонившаяся до службы горожанка представилась 15-летней школьницей Дарьей. Она пояснила, что учится в школе олимпийского резерва и занимается спортивной гимнастикой. «Девочка» уверяла психологов, что не видит больше смысла в жизни.

Сотрудники полиции после странного обращения проверили всех учениц указанной школы, но 15-летней Даши среди них не было. Телефон, с которого поступил звонок, был зарегистрирован на преподавательницу школы №100.

Ее задержали. По предварительной версии, учительница поссорилась со своим молодым человеком, переборщила со спиртными напитками и позвонила от имени выдуманной девочки.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области учительница в школе поселка Малышева исколола руку второклассника циркулем.

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      Анна Щербакова
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