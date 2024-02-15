Парам с разным либидо подсказали способ наладить сексуальную жизнь

Чтобы наладить сексуальную жизнь, партнерам нужно перестать сравнивать себя с другими и считать количество половых актов. Такой неожиданный способ достичь сексуальной совместимости подсказала эксперт по сексуальному здоровью Хоуп Флинн.

Флинн считает, что сравнения лишь увеличивают уровень стресса и мешают наслаждаться интимной жизнью. По ее мнению, вредно не только сравнивать себя с другими, но и с ностальгией вспоминать о бурной сексуальной жизни в начале отношений. «Количество секса не является показателем прочности отношений. Помните, что качество важнее количества!» — дала совет Флинн.

Эксперт полагает, что хотя частота секса — не самое важное, но парам с разным уровнем либидо обсудить ее все же стоит. Она привела пример: если один партнер хочет заниматься любовью пять раз в неделю, а второй — один, то им следует об этом прямо сказать друг другу, а потом договориться о варианте, который будет приемлем для обоих.

Флинн предупредила, что партнер с более высоким уровнем влечения из-за недостатка секса может чувствовать одиночество и даже обиду. Чтобы не допустить этого, эксперт посоветовала чаще проявлять не связанные с интимом знаки внимания. По ее словам, это могут быть объятия, комплименты, подарки и другие мелочи, которые будут напоминать об эмоциональной близости.

Ранее секс-эксперт Джиджи Фонг дала необычный совет девушке, которая пожаловалась на болезненный секс. Фонг посоветовала вести дневник ощущений и записывать туда каждый симптом неприятного секса.