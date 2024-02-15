В российском городе задержан напавший с ножом на соседа по палате пациент

Полиция задержала пациента тубдиспансера в Петербурге, убившего соседа по палате

В Санкт-Петербурге полиция задержала пациента, напавшего с ножом на соседа по палате в тубдиспансере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанный — 36-летний уроженец Украины. У него изъят нож. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания.

Вечером 14 февраля мужчина набросился с ножом на 60-летнего пенсионера и нанес ему три удара, тот попытался спастись, выбежав в коридор. Очевидцем нападения стала проходившая по коридору медсестра. Она заперла нападавшего в палате, а затем побежала за помощью.

Полученные ранения оказались для пострадавшего летальными, его не спасли.

Причина нападения пока неизвестна.

12 февраля сообщалось, что в Ярославской области местный житель 2002 года рождения с ножом напал на два офиса микрофинансовых организаций за один день. В первом случае сотрудница сказала, что денег нет, налетчик поверил и ушел. Второй офис он ограбил на 14 тысяч рублей. Преступления были раскрыты по горячим следам.