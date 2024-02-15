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15:30, 15 февраля 2024Среда обитания

Российским учителям предложили выдавать жилье вне очереди

В Госдуме предложили выдавать жилье учителям вне очереди по соцнайму

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Педагогам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, могут начать выдавать квартиры вне очереди по договорам соцнайма. С соответствующим предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратится Совет Госдумы, пишут «Известия».

Данное право, хоть и закреплено законом «Об образовании в РФ», при реализации сталкивается с препятствиями. В Жилищном кодексе среди категорий, имеющих приоритетное право на получение жилья, учителя не указаны. Депутаты призывают правительство устранить правовые противоречия.

Нынешнее законодательство дает преподавателям право на жилищную субсидию в рамках программы «Земский учитель». По ее условиям, специалисты могут получить до двух миллионов рублей на приобретения жилья, если отработают несколько лет в сельской школе. Также на жилье от государства при соблюдении установленных законом требований могут претендовать силовики, судьи, медики и ряд госслужащих.

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      Виктория Клабукова
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