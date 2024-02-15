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17:32, 15 февраля 2024Среда обитания

Покупатели жилья в России постарели

Доля молодых покупателей жилья в России резко сократилась

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

С 2014 по 2024 год покупатели жилья в России постарели. Доля клиентов в возрасте 25-34 лет сократилась на 10 процентных пунктов, а доля клиентов в возрасте 35-44 лет выросла на 6 процентных пунктов. Такие данные приводят аналитики компании «Жилфонд» в своем исследовании, пишет «Газета.Ru».

Так, в 2014 году недвижимость покупали в основном молодые (от 25 до 34 лет) — на них приходилось 29 процентов сделок. К февралю 2024 года показатель снизился до 19 процентов. В то же время доля покупателей от 35 до 44 лет увеличилась с 25 до 31 процента за 10 лет. Чаще всего эти люди улучшают жилищные условия или покупают вторую квартиру, отметили специалисты.

В «Жилфонде» связывают такую динамику с общей демографической ситуацией в стране — на нынешний портрет и предпочтения покупателя влияют последствия «демографической ямы» 2000-х годов, пояснил директор компании Александр Чернокульский.

«По нашим прогнозам, спустя еще десять лет категория будущих 25-34-летних снова сократится примерно на 19-20 процентов относительно 2023 года, а категория будущих 35-44-летних — на 23 процента», — предположил эксперт.

Ранее был описан типичный покупатель элитного жилья в России. По данным аналитиков компании Touch, высокобюджетные лоты чаще всего приобретают люди старше 40-45 лет — на их долю приходится 70 процентов.

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      Нина Ташевская
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