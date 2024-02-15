Появились подробности об атаке ВСУ на нефтебазу в Курской области

«112»: после атаки ВСУ на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с бензином. Такие подробности о происшествии появились у Telegram-канала «112».

По его данным, один из трех резервуаров, охваченных огнем, частично обрушился. Никто не пострадал. Других данных о происшествии не приводится.

Пожар на нефтебазе в Курской области начался в ночь на четверг, 15 февраля. Как уточнил губернатор Роман Старовойт, на месте работают сотрудники спецслужб. Он призвал сохранять спокойствие.

В январе пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края. Он, по предварительным данным, начался после атаки трех украинских дронов «Бобер», которые сбили системой противовоздушной обороны.