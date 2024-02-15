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08:34, 15 февраля 2024Россия

Появилось видео с места пожара в здании «Известий» в центре Москвы

МЧС показало видео пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади в Москве

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) показало видео пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади в центер Москвы. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На представленном видеоролике видно, как охвачены огнем строения во дворе здания.

Представители ведомства разъяснили, что пламя охватило три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции.

Пожарные вынуждены работать в условиях плотного задымления. В столичной прокуратуре отметили, что по факту инцидента началась доследственная проверка.

О пожаре на Пушкинской площади стало известно утром в четверг, 15 февраля. По последним данным, его площадь составляет 1500 квадратных метров. Из-за возгорания пришлось перекрыть три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и одну полосу из четырех по Большому Путинковскому переулку.

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      Анна Щербакова
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