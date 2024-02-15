Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма и Донбасса

Фицо: уход России из Крыма, Донбасса и Луганска — это абсолютно нереально

Уход России из Крыма, Донбасса и Луганска является абсолютно нереальным. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«Если кто-то думает, что единственное решение [конфликта на Украине] заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально», — заверил премьер. Фицо также посоветовал приспособиться к новой реальности.

По словам главы словацкого правительства, военное разрешение украинского конфликта невозможно, поэтому он выступает только за гуманитарную помощь Киеву.

«Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный… Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма», — констатировал он.

Ранее Фицо отказался давать деньги на оружие Украине. При этом он отметил, что Словакия готова перечислять средства в Фонд ЕС для Украины, поскольку республика не будет предоставлять украинцам летальное оружие.