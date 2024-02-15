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08:45, 15 февраля 2024Силовые структуры

Против не распознавших инсульт у дальнобойщика полицейских возбудили дело

На Урале против сотрудников ГИБДД, не заметивших инсульт у водителя, завели дело

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД из Верхней Пышмы, которые не распознали инсульт у попавшего в ДТП дальнобойщика. Об этом сообщает Е1.Ru со ссылкой на юриста Сергея Тетерина, представляющего интересы семьи потерпевшего.

Дело было заведено по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. По словам собеседника издания, уральские силовики пока не проходят в качестве фигурантов по этому делу и продолжают работать в полиции.

Инцидент произошел 5 января на трассе ЕкатеринбургТюмень. Водитель-дальнобойщик почувствовал себя плохо и попал в ДТП. По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники ГИБДД решили, что мужчина пьян или находится под действием запрещенных веществ, так как он не мог говорить и ни на что не реагировал. Несколько часов потерпевший провел в кабине, после чего был перенесен в автомобиль ДПС. Скорую помощь для водителя вызвали коллеги полицейских, которые прибыли, чтобы эвакуировать машину. Отмечается, что в больницу он попал только спустя шесть часов после аварии.

Ранее следователи Красноярска завершили расследование дела о взяточничестве в отношении экс-силовиков. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

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      Олеся Мицкевич
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