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19:48, 15 февраля 2024Экономика

Путин разрешил совершать сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon

Путин раcпорядился разрешить сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon

Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС

Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Распоряжение об этом, подписанное 15 февраля, опубликовано на официальном портале правовых актов.

Разрешением, которое потребовалось в связи с наличием ограничений для инвесторов из недружественных стран, допускается совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанных компаний. Ограничения регламентируются указом главы государства о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах.

Накануне, 14 февраля, Путин подписал аналогичный документ о разрешении сделок с акциями «Яндекс-банка». В «Яндексе» назвали такие изменения частью процесса продолжающейся корпоративной реструктуризации.

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      Дмитрий Воронин
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