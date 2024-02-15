Путин разрешил совершать сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon

Путин раcпорядился разрешить сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon

Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Распоряжение об этом, подписанное 15 февраля, опубликовано на официальном портале правовых актов.

Разрешением, которое потребовалось в связи с наличием ограничений для инвесторов из недружественных стран, допускается совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанных компаний. Ограничения регламентируются указом главы государства о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах.

Накануне, 14 февраля, Путин подписал аналогичный документ о разрешении сделок с акциями «Яндекс-банка». В «Яндексе» назвали такие изменения частью процесса продолжающейся корпоративной реструктуризации.