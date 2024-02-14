Путин разрешил совершать сделки с акциями банка «Яндекса»

Путин разрешил иностранцам проведение сделок с акциями «Яндекс-банка»

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс-банка», контролируемыми иностранными лицами. Соответствующий документ, подписанный 14 февраля, размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь допускается совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями. Разрешение потребовалось в связи с введенными ранее ограничениями для инвесторов из недружественных стран, касающимися любых сделок, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

Принятые изменения являются часть процесса продолжающейся корпоративной реструктуризации «Яндекса», отметили в пресс-службе компании, комментарий которой цитирует «Интерфакс».