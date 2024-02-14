Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:51, 14 февраля 2024Экономика

Путин разрешил совершать сделки с акциями банка «Яндекса»

Путин разрешил иностранцам проведение сделок с акциями «Яндекс-банка»

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс-банка», контролируемыми иностранными лицами. Соответствующий документ, подписанный 14 февраля, размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь допускается совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями. Разрешение потребовалось в связи с введенными ранее ограничениями для инвесторов из недружественных стран, касающимися любых сделок, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

Принятые изменения являются часть процесса продолжающейся корпоративной реструктуризации «Яндекса», отметили в пресс-службе компании, комментарий которой цитирует «Интерфакс».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский корабль. Его использовали в Сирии, Грузии и Косово

      Европе предрекли катастрофу

      В России начнут готовить специалистов по борьбе с мошенниками

      Запертого в подмосковной квартире пса вызволили спасатели

      Путин разрешил совершать сделки с акциями банка «Яндекса»

      Обнаружен двойной Юпитер

      Рогов рассказал о сдавшихся в плен бойцах ВСУ под Работино

      Раскрыты подробности состояния сына Славы Зайцева после госпитализации

      Запасы газа в Европе оценили

      Следователи заинтересовались избивающим учеников российским школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше