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21:16, 15 февраля 2024Мир

Историк рассказал об отношении Путина к Минским соглашениям

Историк Мясников: Путин до Меркель и Олланда называл Минские соглашения обманом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин еще до признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда называл Минские соглашения обманом, заявил историк Александр Мясников. Об этом пишет РИА Новости.

В своей книге «Владимир Путин. Из летописи XXI века» он привел личные разговоры с главой государства. Историк напомнил, что Меркель и Олланд назвали Минские соглашения обманом. Мясников добавил, что Путин знал об этом еще до западных политиков, о чем однажды сказал, гуляя по выставке.

«Когда мы подошли к этим стендам Минских соглашений, он сказал по сути, что это все вранье, это обман», — рассказал эксперт об отношении Путина к документу.

В феврале 2022 года президент России объявил о конце Минских соглашений после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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      Марина Совина
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