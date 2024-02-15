Историк рассказал об отношении Путина к Минским соглашениям

Историк Мясников: Путин до Меркель и Олланда называл Минские соглашения обманом

Российский президент Владимир Путин еще до признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда называл Минские соглашения обманом, заявил историк Александр Мясников. Об этом пишет РИА Новости.

В своей книге «Владимир Путин. Из летописи XXI века» он привел личные разговоры с главой государства. Историк напомнил, что Меркель и Олланд назвали Минские соглашения обманом. Мясников добавил, что Путин знал об этом еще до западных политиков, о чем однажды сказал, гуляя по выставке.

«Когда мы подошли к этим стендам Минских соглашений, он сказал по сути, что это все вранье, это обман», — рассказал эксперт об отношении Путина к документу.

В феврале 2022 года президент России объявил о конце Минских соглашений после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

