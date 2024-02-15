Рамзан Кадыров раскрыл подробности о ликвидированных в Чечне преступниках

Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации полицейскими в Чечне трех преступников

В селе Старый Ачхой Ахой Ачхой-Мартановского района Чечни полицейские ликвидировали трех оказавших сопротивление при задержании преступников. Подробности происшествия в четверг, 15 февраля, в своем Telegram-канале сообщает глава республики Рамзан Кадыров.

По словам главы республики, бандиты планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Также во время спецоперации силовики задержали на территории региона еще двух участников бандгруппы, которые уже дают признательные показания.

«Бороться с подобными беззаконниками будем жёстко! Повторю: нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся!», — добавил Рамзан Кадыров.

Глава республики отметил сотрудников районной полиции и поблагодарил за оперативность в ходе выявления бандитской группы и пожелал скорейшего выздоровления раненному силовику.